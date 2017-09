Willem-Alexander en Máxima best geklede koppel volgens Vanity Fair

Het tijdschrift prijst vooral een marineblauw streeppak in combinatie met een rode stropdas van de koning. De mooiste outfit van de koningin vinden ze een blauwe jurk met wijde mouwen van het merk Roksanda.

Bij de vrouwen worden onder anderen Charlotte Gainsbourg, Rihanna en koningin Letizia van Spanje geprezen. Bij de mannen zijn dat acteur Donald Glover, zanger Harry Styles en de Canadese president Justin Trudeau.

Voor koningin Máxima is het niet de eerste keer dat zij in de lijst staat van best geklede mensen van Vanity Fair. Ze stond vorig jaar in het rijtje best geklede vrouwen, net als in 2014.