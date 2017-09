Anna Faris zag Chris Pratt nooit als haar beste vriend

"Er is mij weleens verteld dat ik geen goede vriendinnen nodig had omdat Chris mijn beste vriend moest zijn. Ik heb dat nooit serieus genomen", aldus de 40-jarige actrice in een column voor Cosmopolitan. 

Faris, die begin augustus aankondigde te gaan scheiden van Pratt, denkt dat iedere persoon in een vriendengroep een andere rol heeft en dat dus ook een partner gezien moet worden als een partner.

Faris is blij dat ze een groep vriendinnen om zich heen heeft waarmee ze dingen kan bespreken. "Je moet je bloot durven geven om vrienden te worden met een vrouw en haar niet te zien als competitie. Zeker in Hollywood kan dat lastig zijn, waar competitie onderdeel is van iedere interactie."