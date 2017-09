Alanis Morissette had postnatale depressie

Dat onthult ze in gesprek met People.

"Er zijn dagen dat ik zo zwak ben dat ik nauwelijks kan bewegen", aldus de zangeres veertien maanden na de geboorte van haar dochter Onyx Solace. "Toen ik jong was had ik me iets heel anders voorgesteld van het krijgen van kinderen. Dit had ik niet verwacht."

De 43-jarige Morissette had haar eerste postnatale depressie na de komst van haar nu 6,5 jaar oude zoontje Ever Imre. Ze had last van symptomen als pijn, slapeloosheid en vreselijke gedachten over wat haar gezin zou kunnen overkomen. Pas zestien maanden later werd de depressie pas echt bij haar vastgesteld.

Toen Morissette's tweede kindje op komst was, dacht de Canadese voorbereid te zijn, maar vrijwel direct na de geboorte kwam het terug.

De zangeres wordt er nu met behulp van medicatie en therapie van afgeholpen. Ook het schrijven van liedjes is een goede remedie. "Ik heb de laatste drie maanden ontzettend veel muziek geschreven. Bijna een liedje per dag. Ik moest wel want anders zou ik ontploffen". aldus de zangeres.