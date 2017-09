Vriendin André Hazes 'botste' met Rachel Hazes

Westenberg (39) heeft daarom kort gedacht dat zij de reden was van de breuk tussen André Hazes en zijn moeder Rachel Hazes. Dat vertelt ze woensdagavond in het RTL-programma The Story Of My Life.

"Er was eerst wel contact en dat was toen ineens voorbij. Ik had er slapeloze nachten van", aldus Westenberg, die naar eigen zeggen eerst niet wist wat er was. Ze typeert die tijd als een 'rotperiode'. "Het maakt je gek. Het is een ontzettend groot verdriet en doet mij ook verschrikkelijk pijn."

Hazes en Westenberg blijven in het programma zwijgen over de precieze reden van de breuk. De zanger heeft het over "discussies die uit de hand zijn gelopen".

Hazes herhaalt verder dat hij voorlopig geen contact hoeft met zijn moeder en zus Roxeanne. "Het staat niet op mijn planning om het goed te maken."