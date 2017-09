Miljardair Richard Branson zit orkaan Irma uit in wijnkelder

"Zoals ik mijn team ken, zal er niet veel wijn meer over zijn als we er weer uit komen'', schreef de ondernemer en avonturier woensdag op zijn blog

Branson verblijft momenteel op Necker Island, zijn privé-eiland dat behoort tot de Britse Maagdeneilanden. In de loop van woensdag raast Irma over delen van de eilandengroep in het Caribisch gebied. De orkaan van de categorie vijf is een van de sterkste orkanen ooit geregistreerd in de regio.

"De sfeer is griezelig, maar mooi'', aldus Branson. "We slapen hier met z'n allen in twee kamers. Ik heb sinds mijn kindertijd niet meer zo'n nachtparty gehad.'' Branson is de oprichter van de Virgin Group, die honderden bedrijven omvat. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer 5 miljard Amerikaanse dollars.