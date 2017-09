Madonna zegt dat adoptietweeling niet weet wat haar beroep is

"Ze hebben geen idee", vertelt de zangeres aan People. "Dat is juist goed, want ik ben vooral hun moeder."

Toen het gezin aan tafel zat te eten en haar grote hit Holiday werd gespeeld op de radio, vertelde Madonna's andere adoptiezoon David de tweeling dat het een hit was van hun moeder. "Ze hadden zoiets van: huh?", aldus de popster.

In het gesprek vertelt de 59-jarige zangeres dat de tweeling, die nu zeven maanden bij haar woont, zich inmiddels goed thuisvoelt in het gezin. "Het is alsof ze er altijd al zijn geweest."

Het adoptieproces startte afgelopen zomer. Madonna kreeg hierbij geen voorkeursbehandeling. "Omdat ik een publiek figuur ben willen mensen er niet van beschuldigd worden dat ze mij een speciale behandeling geven. Dus het is niet makkelijk geweest. Het was moeilijk, maar zo ontzettend de moeite waard."

Huilen

Ook het adoptieproces van David en Mercy (beiden 11), die net als de tweeling uit Malawi komen, verliep moeizaam. In 2008 adopteerde zij David. "Elke krant schreef dat ik hem had ontvoerd. Ik dacht alleen maar: ik red iemands leven hier, waarom verkondigen jullie deze onzin over mij? Ik deed alles volgens de regels. Dat was een dieptepunt, ik huilde mezelf in slaap."

Een jaar later adopteerde Madonna dochter Mercy. De zangeres was toen net gescheiden van regisseur Guy Ritchie. "Ze vonden dat ik daardoor niet in staat was een kind op te voeden. De manier waarop ik behandeld werd, zo seksistisch, was belachelijk."