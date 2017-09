Acteur Matthias Schoenaerts wil dat het leven verrassend blijft

"Je moet altijd op het puntje van je stoel zitten, het gevoel hebben dat er iets onderweg is, maar je weet niet wat", aldus de 39-jarige acteur, bekend uit onder andere Rundskop en The Danish Girl, in gesprek met Knack.

Omdat Schoenaerts nieuwsgierigheid belangrijk vindt, heeft hij het altijd moeilijk gevonden zich aan een theatergezelschap te verbinden. "In de zomer al weten welk toneelstuk ik volgend jaar in februari ga doen, dat beangstigt mij een beetje. Misschien wil ik volgend jaar Hamlet spelen, maar ik weet nu nog niet waar ik dan zal zijn, in mijn hart en in mijn leven."

De acteur vindt zijn leven "extreem veranderlijk", zowel persoonlijk als professioneel. "En dan zeggen mensen soms: je bent zus of zo. Omdat ze niet begrijpen wat voor fragmentair leven ik leid. Mensen willen elkaar begrijpen en ze willen vooral heel graag dat iedereen is zoals zij. Zodra je anders bent, scheelt er iets. Maar dan denk ik: fuck off. Ik beoordeel mensen niet en ik wil graag dat ze dat bij mij ook niet doen."