Aaron Carter verzint gebroken neus na verkeersongeluk

De zanger, het broertje van Backstreetboy Nick Carter, liet dinsdag via Twitter weten dat hij een 'vreselijk' ongeluk had gehad waarbij zijn BMW total loss was geraakt.

Hij plaatste een reeks tweets over het incident, waarin hij onder meer stelde: "Het was nooit mijn bedoeling om bij zo'n ernstig ongeluk betrokken te raken" en "Ik heb vaker mensen geraakt maar niets vergeleken met wat er vandaag is gebeurd.''

Carter zei ook dat hij een gebroken neus had, maar volgens zijn management is daar niets van waar. Ook een bron van Entertainment Tonight laat weten dat Carter zijn neus niet heeft gebroken en door de politie gewoon thuis af is gezet na de botsing in St. Petersburg in Florida. Ook zou nog helemaal niet duidelijk zijn hoeveel schade zijn auto heeft.

Rijden onder invloed

De 29-jarige Carter werd midden juli gearresteerd voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. Later gaf hij in een interview toe wiet bij zich te hebben gehad, maar ontkende hij dat hij onder invloed achter het stuur te hebben gezeten.

Dat hij over de weg slingerde zou volgens de zanger zijn gekomen doordat de auto technische mankementen had.