Meghan Markle niet veranderd door aandacht voor relatie prins Harry

"We waren zes maanden aan het daten voordat het in het nieuws kwam. Al die tijd heb ik gewerkt. Het enige wat is veranderd is hoe mensen naar mij kijken. Aan mij is niets veranderd", aldus de 36-jarige actrice in gesprek met Vanity Fair.

Markle vindt haar relatie met Harry, waar ze niet eerder zelf iets over gezegd heeft, heel simpel. "We zijn twee mensen die heel erg gelukkig zijn en heel erg verliefd."

De actrice, vooral bekend van haar rol in de serie Suits, negeert de berichten in de media zoveel mogelijk. "Ik lees helemaal niks. Ook niet over Suits. De mensen die het dichtst bij mij staan, houden mij aan de grond en weten wie ik ben. De rest is maar herrie."