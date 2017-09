Schadevergoeding voor Kate Middleton na plaatsen toplessfoto's

De Franse rechter bepaalde dinsdag dat Closer het Britse paar 100.000 euro moet betalen voor het plaatsen van de foto's. De uitgever en eigenaar van het blad moeten het stel daarnaast nog 45.000 euro betalen.

Het paar spande een rechtszaak aan tegen het Franse blad nadat er foto's verschenen van Middleton tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. In mei getuigde William in de zaak en vertelde toen in een brief dat de foto's niet alleen hun privacy hadden geschonden, maar ook dat de zaak "pijnlijk" was, gezien de dood van zijn moeder Diana, die in 1997 in Parijs verongelukte toen ze werd achtervolgd door paparazzi.

Van Closer eisten de hertog en hertogin van Cambridge 1,5 miljoen euro schadevergoeding, van La Provence, waar Middleton op de foto nog een bovenstukje aan had, 42.000 euro. Of La Provence ook een schadevergoeding moet betalen, is nog niet duidelijk.

Het stel maakte maandag bekend hun derde kind te verwachten. William (35) en Kate (35) zijn al de ouders van zoon George (4) en dochter Charlotte (2).