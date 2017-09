Sharon Osbourne stelt dat Ozzy zes affaires had

Dat stelt ze in een interview met de Telegraph.

"Eén of andere Russische tiener, een masseuse in Engeland, onze masseuse in de VS en onze kok", somt de presentatrices een aantal minnaressen van haar echtgenoot op. ''Ozzy had vrouwen in verschillende landen. Als je een vrouw bent die Ozzy een rugmassage of zijn eten geeft kan er zomaar iets gebeuren.''

Het rockpaar ging in het voorjaar van 2016 na 33 jaar huwelijk uit elkaar, maar besloot de scheiding uiteindelijk niet door te zetten. Nadat Ozzy in therapie was geweest voor seksverslaving, keerde hij in het najaar terug naar huis. Op Moederdag van dit jaar hernieuwden ze hun huwelijksbeloften in Las Vegas.

"Ik heb een enorme fout gemaakt", blikte Ozzy in mei terug op zijn overspel. "Zonder Sharon ben ik niets. Ik hou van haar. Ik kan echt zeggen dat ik van niemand anders heb gehouden dan van mijn vrouw."