Actrice Lizzy Caplan getrouwd

De bruiloft vond plaats in Italië, bleek uit een foto die Riley maandag deelde op Instagram. Daarop zitten hij en Caplan, vooral bekend door de tv-serie Masters Of Sex, in hun trouwkleding op de grond, terwijl gasten om hun heen dansen. "Ze ziet eruit als een goede eerste vrouw zijn", grapte Riley daarbij.

Caplan en Riley hebben sinds 2015 een relatie en kondigden vorig jaar hun verloving aan. Ze leerden elkaar kennen in Londen tijdens opnamen. Eerder had de actrice zes jaar een relatie met Friends-ster Matthew Perry.

Caplan, die in de films Mean Girls en Bachelorette speelde, zei in 2013 in een interview dat blij te zijn anoniem door het leven te kunnen gaan. "Ik ga om met mensen die veel beroemder zijn dan ik en zij weten hoe ze de aandacht uit de weg kunnen gaan."