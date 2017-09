Zieke Lady Gaga zegt concert in Montreal af

"Ik vind het vreselijk dat ik niet kan optreden vanavond", schrijft Gaga. "Ik zing deze hele show live en ben er trots op dat ik altijd alles geef. Maar ik ben ziek geworden na mijn optreden in de regen op Citi Field." Gaga trad vorige week op in het honkbalstadion in New York.

Lady Gaga begon vorige maand aan haar Joanne World Tour, die volgende maand ook Nederland aandoet. Op 3 oktober staat de zangeres in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden van maandag wordt waarschijnlijk op een later moment ingehaald.

Voor dinsdag en woensdag staan concerten in Toronto gepland. Gaga blijft een paar dagen langer in de Canadese stad om het Toronto International Film Festival bij te wonen, waar de documentaire Gaga: Five Foot Two in première gaat.