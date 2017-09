Taakstraffen voor darter Co Stompé en vrouw voor belastingfraude

De rechtbank in Almelo achtte valsheid in geschrifte en het opzettelijke indienen van onjuiste aangiften voor de omzet- en inkomstenbelasting over de jaren 2009 tot en met 2013 bewezen. Het echtpaar uit Lelystad kreeg daarnaast een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. Er was 240 uur taakstraf geëist.

De 54-jarige Stompé deed naast zijn darttoernooien ook mee aan televisieoptredens en demonstraties. Zijn 48-jarige vrouw regelde alles en was verantwoordelijk voor de administratie. Bij de aangiften voor de belastingen gaf zij telkens een te laag bedrag aan belastbaar inkomen en omzet op. Het geschatte nadeel voor de Staat is ruim 100.000 euro.

Volgens hun advocaat was er geen sprake van boze opzet maar wist de vrouw niet genoeg van boekhouden. Maar de rechtbank vindt dat ze had kunnen weten dat de aangiften onjuist waren en dat ze bewust geen deskundige inschakelde. Co Stompé zelf had dit kunnen en moeten weten en is volgens de rechter medeverantwoordelijk.