Rapper Lil Wayne weer in ziekenhuis om epilepsie

Volgens TMZ werd Lil Wayne zondag buiten bewustzijn aangetroffen in een hotelkamer in Chicago. Hij had toen al een aanval gehad, en kreeg er in het ziekenhuis waar hij naar werd afgevoerd nog één.

De site meldt dat het management van de rapper hem tegen doktersadvies in wilde laten ontslaan uit het ziekenhuis, zodat hij 's nachts nog een optreden in Las Vegas kon geven. Het is niet duidelijk of hij het ziekenhuis daadwerkelijk heeft verlaten.

Lil Wayne kampt al jaren met insulten die bij bepaalde vormen van epilepsie komen kijken. Vorig jaar moest zijn privéjet nog twee keer achter elkaar een tussenlanding maken omdat hij onwel was geworden.