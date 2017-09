Robbie Williams noemt roem slecht voor gezondheid

Williams tekende vorig jaar een nieuw platencontract en bracht album The Heavy Entertainment Show uit. Hij ging ook weer toeren met zijn nieuwe muziek, maar dat viel de zanger zwaar.

Zes weken lang kwam Williams niet zijn hotelkamers uit vanwege zijn pleinvrees, die hij naar eigen zeggen heeft opgelopen doordat hij vaak in situaties verkeert waarin het onmogelijk is te vertrekken, zoals tijdens een optreden.

"Deze baan is heel slecht voor mijn gezondheid. Het wordt mijn dood als ik het niet anders ga bekijken", aldus de zanger in het interview. Williams denkt dat zijn psychische problemen minder heftig zouden zijn als hij niet beroemd was geworden.

"Depressie zit in mijn familie, maar ik weet niet of ik zo mentaal ziek zou zijn zonder de roem. Je ligt onder een vergrootglas in de vorm van de aandacht van de hele wereld, en daardoor worden je tekortkomingen uiteraard ook uitvergroot."