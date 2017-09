Angelina Jolie vindt vrijgezellenbestaan lastig

"Ik vind het niet leuk om vrijgezel te zijn, dat heb ik nooit gewild", zegt ze in een interview met The Telegraph.

In september vorig jaar werd bekend dat Jolie ging scheiden van acteur Brad Pitt. "Soms lijkt het misschien alsof ik alles voor elkaar heb, maar ik moet echt proberen de dagen door te komen", vertelt ze. "Het is emotioneel een erg moeilijk jaar geweest en ik heb wat gezondheidsproblemen gehad, dus ik moet mijn gestel in de gaten houden."

Jolie zegt zichzelf te moeten "herontdekken". "Er is in mijn leven veel gebeurd: van het overlijden van bepaalde mensen tot gezondheidsproblemen en het opvoeden van de kinderen." Vorig jaar kreeg de actrice onder meer te kampen met een aangezichtsverlamming en had ze last van een hoge bloeddruk.

Nu haar kinderen Maddox (16), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11) en de negenjarige tweeling Knox en Vivienne ouder worden, wordt het volgens Jolie tijd meer aan zichzelf te gaan denken. "Misschien wordt mama weer wat leuker nu ze tieners zijn."