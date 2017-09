Russell Brand gebruikt stappenprogramma AA nog in dagelijks leven

Brand, die eind 2016 vader werd van een dochter en vorige week in het huwelijk trad met verloofde Laura Gallacher, vertelt in een interview met The Guardian "rustiger te leven". "Ik heb deze huiselijkheid nog nooit meegemaakt. (…) Ik kan heel druk en levendig overkomen, maar er zit ook iets fragiels in mij."

"Ik heb geleerd om hier anders mee om te gaan. Ik voel me niet meer zo zelfvernietigend en –veroordelend, ik ben me er meer bewust van. Ik ben nog wel ontzettend ambitieus, maar nu weet ik dat wanneer die drijfveer in aanraking komt met mijn ego, dat verwoestend werkt."

In zijn nieuwe boek Recovery schrijft Brand over zijn verslaving en de invloed die dit heeft gehad op zijn leven. Een deel van de opbrengsten zal hij doneren aan de verslavingszorg.

"Het is mijn wens dat ik op een gegeven moment volledig filantropisch ga leven." Het is zijn bedoeling om al zijn verdiensten te doneren aan goede doelen. "Momenteel is dat 10 tot 20 procent van wat ik verdien."

Ideologie

De 42-jarige Brand zegt dat onder meer materialisme en individualisme ervoor hebben gezorgd dat mensen geen connectie meer kunnen maken met de essentiele, mooie dingen in het leven. De komiek denkt dat het stappenprogramma hem helpt om het leven weer beter aan te kunnen.

"Ik vind dat deze ideologie meer verspreid moet worden", zegt hij. "En hoe meer mensen er toegang tot hebben, hoe meer mensen het ook kunnen gebruiken. Ik ben echt gefascineerd door de potentie die het heeft."

In de twaalf stappen wordt onder meer omschreven dat verslaafden hun tekortkomingen wat betreft hun verslaving op een rij zetten en kritisch naar zichzelf durven te kijken. De thema's die voortkomen uit de stappen worden bij de meetings van de Anonieme Alcoholisten gebruikt voor groepsgesprekken. In sommige groepen worden alle twaalf de stappen doorlopen, andere focussen zich er op een paar.