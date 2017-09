Najib Amhali gaat nog steeds naar AA-bijeenkomsten

"Verslaafd blijf je altijd", aldus Amhali. Om het 'bij te houden' praat hij daarom nog regelmatig met andere drank- en drugsverslaafden over zijn verslaving. Het is inmiddels al weer een aantal jaren geleden dat de komiek veel drugs gebruikte en ernstig depressief was. Antidepressiva slikt hij 'al heel lang niet meer'. "Ik heb ze allemaal gehad", zegt hij over de pillen tegen depressie.

Op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij gewoon niet alleen moest zijn. Dat was de oplossing voor zijn depressie. "Ik moet gewoon aan het werk, ik moet gewoon optreden. Dat alleen zijn is funest." Amhali geeft ook toe dat zijn vrouw Niama zijn redding is geweest. "Ze zei: 'ik wacht op je'. Dat heeft een jaar geduurd. Daar ben ik haar heel dankbaar voor."

Bruiloft

Uiteindelijk trouwden de twee in 2012. Maar echt genoten heeft Amhali niet van zijn bruiloft. "Ik vond het leuk om te zien. Maar het is eigenlijk een beetje een poppenkast." De grappenmaker zegt dat ze vooral zijn getrouwd 'voor hun moeders'. Het was een extravagante bruiloft met een koets en duiven. "Voor dat geld had je eigenlijk gewoon vijf jaar lang op een onbewoond eiland kunnen zitten. Met alles erop en eraan. Daar moet je niet te lang over nadenken."

Kort daarna werd Amhali en Niama's eerste zoon geboren. Maar Niama kon dagenlang niet slapen na de bevalling. Hierdoor belandde ze uiteindelijk in een psychose. "Ze had met iedereen een probleem, behalve de baby", aldus Amhali. "Ze was agressief, met uithalen. Het was niet mijn Niama." Ze kreeg achtervolgingswaanzin en schreef op de muren. Amhali dacht er zelfs even aan om zijn vrouw op te laten nemen in een kliniek. "Gelukkig is het met medicatie goed gekomen."