Koos Alberts en vrouw maken alleen ruzie over kleine dingen

De onderwerpen van ruzies stellen volgens de zanger weinig voor. "Dat zijn eigenlijk altijd hele onbelangrijke dingen. Als ik een nieuwe auto of bijvoorbeeld een televisie wil, dan zegt Joke vaak: 'Zeur niet zo Koos, we kunnen er nog wel even mee doen hoor.' Echte grote ruzies zijn er gelukkig nooit bij ons."

De 70-jarige zanger geeft in de Telegraaf een interview over zijn relatie met Joke, die hij ontmoette toen hij 14 jaar oud was.

"Zo jong als ik was, ik vond haar meteen een stoot. Ik heb in die tijd menig gozertje een tik op zijn snoet gegeven. Dan waren ze op Joke uit, ze wilden verkering met haar, maar ze was van mij. Ik heb echt heel wat voor haar moeten knokken, maar dat is het allemaal waard geweest."