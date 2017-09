Cindy Crawford herdenkt Britse prinses Diana

"Ik denk vandaag aan deze inspirerende vrouw", schrijft het voormalig topmodel bij een foto, waarop ze met Diana poseert. "Deze is genomen in Kensington Palace. Prinses Diana had op één of andere manier het nummer van mijn assistent achterhaalt en belde zelf om me uit te nodigen. Mijn assistent was in shock!"

"Ik denk dat prins William net was begonnen modellen op te merken en dat zij dacht dat het een schattige verrassing voor hem en prins Harry zou zijn", aldus Crawford.

Ze schrijft verder dat ze zenuwachtig was voor de ontmoeting en niet wist wat ze aan moest trekken. "Maar ik weet nog dat meteen toen ze binnenkwam en we begonnen te praten; het voelde alsof ik met een vriendin sprak."

Ze prijst in de post de klasse van Diana. "Ze liet ons zien hoe een moderne prinses zou moeten zijn. Rust in vrede."

Elton John

Crawford was niet de enige ster die stilstond bij de sterfdag van Diana. Elton John, een vriend van de prinses, deelde een foto op Twitter, waar hij bijschreef: "Twintig jaar geleden raakte de wereld een engel kwijt".

Jamie Lee Curtis noemde de moeder van prinsen William en Harry "een voorbeeld om na te streven".

Richard Branson postte een handgeschreven briefje dat Diana hem ooit stuurde. "Diana maakte voor iedereen tijd. Ik koester de handgeschreven, attente briefjes en de herinnering aan een lieve, zorgzame vrouw."