Hamburgerrestaurant klaagt The Game aan om onbetaalde rekening

Volgens rechtbankpapieren in handen van TMZ heeft de hamburgertent afgelopen juli de catering verzorgd voor een feestje van The Game op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag.

Big D's Burgers maakte op de feestdag burgers voor 450 gasten en leverde ook de drankjes. De rapper zou eerder hebben doorgegeven dat er eten nodig was voor 250 mensen.

Toen het tijd werd om te betalen, zou The Game hebben beloofd het geld over te maken. Maar dat is nooit gebeurd. De manager van de Hate it or love it-rapper zegt ondertussen dat er nooit een afspraak is gemaakt over geld. Het team van The Game was in de veronderstelling dat het bedrijf de catering gratis zou verzorgen.