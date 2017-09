'Madonna verhuist naar Lissabon wegens voetbalcontract zoon'

Dat meldt The Guardian donderdag. "Madonna is geen toerist meer, ze woont nu in Lissabon", aldus het Portugese weekblad.

Uit eerder gepubliceerde Instagram-foto’s van de 59-jarige Ray of Light-zangeres bleek dat ze Lissabon meerdere malen heeft bezocht in de afgelopen maanden.

Madonna zou een huis hebben gekocht in Sintra, wat ongeveer 27 kilometer van Lissabon vandaan is. Ze zou hier 7,5 miljoen euro voor hebben betaald. Volgens Visão zou er nog wel een renovatie moeten worden gedaan, die zo’n zes maanden in beslag zal nemen.

Malawi

David Banda, de 11-jarige jongen uit Malawi die de zangeres in 2006 adopteerde, werd in de lente door de voetbalclub toegelaten. Hij zal ook een opleiding volgen aan een Franse middelbare school in de Portugese hoofdstad.

Behalve David adopteerde Madonna ook de tweeling Esther en Stella (4) en Mercy James (11). Deze drie kinderen zijn ook geboren in Malawi. De zangeres heeft ook huizen in New York, Los Angeles en Londen.