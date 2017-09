Monic Hendrickx slaat soms door in gezond eten

Stiekem heeft Hendrickx een hekel aan vrouwen die zo bewust met het milieu en voeding omgaan.

"Ik speelde in de comedy De Kleine Ijstijd een ontzettende muts, zo'n vrouw die steeds zegt: maar dat plastic moet daarin. Zo'n milieumuts met een stichting, die verliefd wordt op de asielzoeker die ze in huis heeft genomen. Ik heb er een hekel aan, maar ik herken mezelf er ook juist in", vertelt ze in Margriet.

Ook vertelt de actrice over het moment waarop ze voor het eerst haar moeder als een vrouw zag. "Ik zat op de toneelschool in Eindhoven en ze kwam langs in de kroeg. Mijn vader was al een tijdje dood. En mijn moeder had een relatie met een man die eigenlijk geen relatie wilde, want hij was net gescheiden", legt ze uit.

"Hé dacht ik, zij leeft natuurlijk ook door. Ze is niet alleen moeder, maar heeft ook een liefdesleven. Dat contact heb ik met mijn vader erg gemist. We hebben nooit een volwassen gesprek gehad over de liefde."

Liefdesleven

Daarentegen heeft de 50-jarige Hendrickx wel geprobeerd om met haar eigen dochter over de liefde te praten. "Mijn dochter Javaj laat mij niks over haar liefdesleven weten. Ik merk alleen dat er meer jongensnamen in haar verhalen voorkomen", aldus de actrice.

"We hebben haar eens een boek gegeven over seks. Dat vond ze zo gênant. Ik weet nog dat ik vroeger bij mijn oom en tante logeerde en een boek vond met blote foto’s en standjes. Spannend! Maar het was natuurlijk geen goed cadeau."

Wel heeft Hendrickx laatst samen met haar dochter naar de documentaire van Sunny Bergman, Sunny side of sex gekeken.

"In Oeganda gingen vrouwen tegenover elkaar zitten en schaamlipverlenging doen. Javaj en ik moesten zo lachen. Zo kwamen we terecht in een gesprek over seks. Zij is vijftien. Ik had op mijn veertiende al verkering met Ralph (levenspartner, red.). Dat was meteen een huwelijk, met seks en al. We waren heel trouw en hecht. Daar heeft mijn moeder gauw paal en perk aan gesteld. Want ze wilde dat ik wel mijn school afmaakte."