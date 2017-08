Vriendin hoopt dat André Hazes niet zijn vader achterna gaat

Laatst keek het stel samen nog stukjes uit Zij Gelooft In Mij, de documentaire over de vader van André Hazes. "Je ziet de stress die zijn vader had voor een groot concert", vertelt Westenberg in het AD.

"Die stress nam hij dan mee naar huis, waar zijn moeder dan de dupe van was. Die momentjes hebben wij nu ook. En dat zijn moeder dan niet naar een concert wilde komen, ja, dat snap ik als geen ander", aldus Westenberg.

"Maar ze ging tóch, en ik óók. Als ik dat zie, dan denk ik, ja jongen je bent écht een kind van je vader. Ik hoop alleen niet dat hij de richting van zijn vader opgaat. Over grenzen heen gaat. Daar probeer ik hem voor te behoeden."

Hazes en Westenberg zijn nu drieënhalf jaar samen. "Maar het voelt als tien jaar'', zegt ze. "Als je ziet wat we allemaal hebben meegemaakt, ook waar we niet om gevraagd hebben. Natuurlijk, we kunnen bonje maken, maar de basis is en blijft liefde."