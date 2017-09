Rechter wijst zaak Richard Simmons tegen roddelblad af

Een rechter in Los Angeles bepaalde woensdag dat de 68-jarige Simmons daarom geen rechtszaak kan starten tegen het magazine, schrijft Variety.

Mr. Gregory Keosian gaf in zijn oordeel aan dat iemand onterecht betitelen als transgender geen "haat, minachting, ridiculisering of belediging" is. "Alhoewel die omschrijving door een deel van de bevolking als laatdunkend wordt gezien, zal de rechtbank die vooroordelen niet bevestigen door ze juridisch te erkennen."

The National Enquirer werd in mei door Simmons aangeklaagd. Het blad zou het verhaal hebben gepubliceerd naar aanleiding van leugens van een voormalig assistent van de trainer, die hem al jarenlang zou chanteren. Met de bepaling van de rechter zal die zaak in principe niet doorgaan: het betreft een voorlopige uitspraak, maar die worden in de regel aangenomen.

Simmons was niet aanwezig bij de uitspraak woensdag. Simmons werd in de jaren tachtig beroemd met zijn afvalmethodieken en fitnessvideo's Sweatin' to the Oldies. Hij schoof ook regelmatig aan in Amerikaanse talkshows. Hij is al sinds februari 2014 niet in het openbaar gezien.