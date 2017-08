Tegenclaim van verzekeringsmaatschappij tegen Kanye West

Dat meldt People

West klaagde verzekeraar Lloys aan omdat deze weigert een schadevergoeding uit te keren, nadat de rapper in november zijn Saint Pablo Tour om gezondheidsredenen afblies.

West betaalde tienduizenden dollars aan premies om zijn concerten te verzekeren tegen overmacht, ziekte of arbeidsongeschiktheid. De rapper werd eind november opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Los Angeles nadat hij paranoïde gedrag vertoonde. Artsen oordeelden dat de artiest oververmoeid was en West besloot de 21 resterende optredens van zijn Saint Pablo Tour af te blazen.

Polis

De verzekeringsmaatschappij wijst er in de nieuwe claim op dat bestaande fysieke en psychische problemen buiten de polis vallen, en menen dat het team van West niet meewerkt aan een onderzoek om de daadwerkelijke oorzaak van de inzinking vast te stellen.

In de rechtbankpapieren zegt het bedrijf dat het onregelmatigheden heeft aangetroffen in de medische gegevens van de muzikant. Om zijn privacy te beschermen, zijn die niet in de documenten beschreven. Daarin staat wel de conclusie van het bedrijf, dat West bepaalde feiten heeft verdraaid of heeft verzuimd er melding van te maken. Daarom zou de verzekering "geen plicht hebben over te gaan tot uitbetaling."

Lekken

Volgens West heeft verzekeraar Lloyds ook meerdere malen gevoelige informatie over de rapper naar de media gelekt. De raadsman van West beweert dat Lloyds op die manier de druk op West wilde opvoeren, in de hoop dat er een reden ontstond om niet uit te keren. "Artiesten betalen bakken met geld aan verzekeraars zoals Lloyds, om erachter te komen dat ze uiteindelijk niets uitbetaald krijgen", aldus de advocaat van West.