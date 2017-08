Gwyneth Paltrow heeft spijt van verkeerde beslissingen in liefdesleven

"Ik heb zoveel relaties verkloot", riep Paltrow daarin uit. De actrice had het daarbij onder meer kort over haar tijd met Brad Pitt. Het duo had in de jaren '90 een relatie, voordat Paltrow ex-man Chris Martin leerde kennen en Pitt relaties kreeg met achtereenvolgens Jennifer Aniston en Angelina Jolie. "Ik heb het verkloot Brad", zei ze in de podcast.

Goop

Paltrow reageerde ook op de kritiek die regelmatig wordt geuit op haar lifestyleplatform Goop. Recentelijk beschuldigde een reclamewaakhond het bedrijf nog van misleiding. "Ik heb de laatste drie maanden dagen gehad waarop ik het even niet meer zag zitten. Het voelde zo ontzettend oneerlijk en ik zou willen dat mensen hun huiswerk deden voordat ze anderen van zulke dingen beschuldigen."

Paltrow maakte onlangs bekend te overwegen om te stoppen met acteren door de vele werkzaamheden voor Goop. Het merk begon in de vorm van een wekelijks verstuurde nieuwsbrief en groeide later uit tot een lifestylewebsite. Binnenkort zal ook de eerste editie van een driemaandelijks tijdschrift verschijnen. Het merk is ook uitgebreid met een huidverzorgingslijn die via de website wordt verkocht.