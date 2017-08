Liam Gallagher treedt op tijdens Live Aid voor daklozen

Dat werd woensdag bekendgemaakt.

Het evenement Sleep In The Park, waarbij deelnemers in West Princes Street Gardens in Edinburg zullen slapen, is bedoeld om daklozen een hart onder de riem te steken. Kaartjes kun je er niet voor kopen. Mensen die erbij willen zijn, moeten zichzelf laten sponsoren om zo toegang te krijgen. De organisatie hoopt volgens de BBC op negenduizend deelnemers.

Aanwezigen kunnen kamperen met Bob Geldof en andere beroemdheden. John Cleese komt een verhaaltje voor het slapen gaan voorlezen en Liam Gallagher is een van de muzikanten die optreedt. Behalve Gallagher zullen ook Amy Macdonald en de band Deacon Blue te zien en te horen zijn.