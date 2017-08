Sylvie Meis was continu op haar hoede na scheiding Van der Vaart

Dat zegt de 39-jarige presentatrice in gesprek met het tijdschrift Grazia.

"Toen ik na mijn scheiding weer ­single werd, had ik niet kunnen bedenken dat ik nooit echt de tijd zou krijgen om iemand te leren kennen, of om normaal uit eten te gaan of om hand in hand te lopen. (…) Ik moest de gekste toeren verzinnen om een keertje een date met iemand te ­hebben."

Rustiger vaarwater

Meis was acht jaar getrouwd met Van der Vaart en hebben samen een zoontje. Het model gaat binnenkort trouwen met de Dubaise zakenman Charbel Aouad. Ook die relatie verzweeg ze lang voor de pers, vooral omdat ze haar privéleven wil beschermen.

"Ik ben blij dat ik weer in rustiger ­vaarwater ben beland. We kunnen samen met vakantie, publiekelijk hand in hand lopen, in een restaurant ­zitten of elkaar een kus geven. Het is klaar met alle geheimen. Heerlijk."