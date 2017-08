Boer Zoekt Vrouw-stel Jos en Dycke na acht jaar nog altijd verliefd

"De verliefdheid is niet anders dan dat je zestien of zeventien bent", vertelt Dycke aan het AD over de beginperiode van hun relatie.

"Onzeker was ik, 43 keer in de spiegel kijken. Niet meer eten. Misselijk. En mijn twee dochters zeiden het ook: Het maakt niet uit of we over een kilo suiker praten of de tuin, het gesprek draait toch elke keer weer naar Jos'."

Jos voelt die verliefdheid net als Dycke ook nog af en toe. "Die onrust in je donder. Het zweverige. Eerlijk gezegd heb ik dat nog wel eens. Zie ik Dycke op het erf lopen, voel ik een kriebel. Denk ik toch: da’s wel mijn wijffie."

Fel

De relatie van de twee heeft ook mindere tijden gekend. "In het begin hebben we heus knetterende ruzies gehad, hoor", vertelt Dycke. "Waren we retefel naar elkaar toe. Nu weten we wat we aan elkaar hebben."

Uit vorige relaties weet Dycke wat ze niet wil. "De alarmfases komen eerder in het vizier. Dat wil ik niet meer." Jos beaamt dat. "Spreek naar elkaar uit wat je dwars zit, geef elkaar de ruimte, praat! Nu denk ik dat iedereen leuker wordt van een liefdevolle relatie. Wij ook. Ik ben een stuk socialer geworden door Dycke."