Audities voor American Idol in Texas geschrapt vanwege nasleep orkaan Harvey

Dat meldt de show op Twitter. Opnames voor de audities van de talentenjacht stonden gepland voor 2 september in Houston en op 4 september in San Antonio.

"De veiligheid van de gemeenschap is van groot belang en onze gedachten zijn bij iedereen die door de storm geraakt is", staat in de verklaring van American Idol. Deelnemers die alsnog auditie willen doen wordt aangeraden om naar Shreveport of New Orleans te komen in de staat Louisiana.

Het annuleren van de auditites is niet de eerste tegenslag die de talentenjacht recent heeft moeten verwerken. Zo werd in augustus bekend dat de producenten moeite hebben om juryleden te vinden. Katy Perry zal in ieder geval plaatsnemen achter de jurytafel. De zangeres krijgt daar naar verluidt een vergoeding van 25 miljoen dollar voor.

De populaire zangwedstrijd keert na een pauze van twee jaar terug en gaat zijn zestiende seizoen in. De show zal worden uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC.