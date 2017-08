Kathy Griffin trekt excuses in voor foto replica hoofd Trump

"Het spijt me niet langer. De reactie op de foto was bullshit en de hele kwestie werd overdreven", zegt Griffin in het programma Sunrise.

De actie van de 56-jarige Griffin bleef niet zonder consequenties; de comédienne werd ontslagen bij CNN en moest vanwege bedreigingen haar geplande comedytour afzeggen.

Ook verloor ze naar eigen zeggen vrienden door de actie. "Ik ben iedereen verloren. Chelsea Clinton twitterde kritisch naar me. Vrienden, zoals Debra Messing van Will and Grace, namen afstand van me op Twitter", aldus Griffin, die eraan toevoegt dat ze doodsbedreigingen ontving van aanhangers van Trump.

Griffin bood daags na de ophef over de foto haar excuses aan en zei "dat ze een grens had overschreden". Ze beklemtoonde dat het een reactie was op het getreiter van Trump in haar richting.