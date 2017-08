Jack Osbourne en vrouw verwachten derde kind

"Ik heb letterlijk de grootste burrito ooit gegeten", schreef Lisa bij een foto waarop haar beginnende babybuik te zien is. Wanneer ze is uitgerekend, maakte ze niet bekend.

Lisa beviel in april 2012 van haar eerste kind, dochter Pearl. Een halfjaar na de komst van het meisje trouwden Jack en Lisa op Hawaii.

In augustus 2013 kondigde het stel aan dat hun tweede kind onderweg was, maar niet veel later kreeg Lisa een miskraam. De 31-jarige zoon van rocker Ozzy Osbourne en zijn vrouw maakten bekend dat hun verloren kind een zoon was, die de naam Theo zou hebben gekregen. Hun tweede dochter, Andy, kwam in juni 2015 ter wereld.

Osbourne zei in mei nog voorlopig geen gezinsuitbreiding te willen, omdat zijn vrouw net haar eigen bedrijfje was begonnen. "Ik wil zeker meer kinderen, maar Lisa trapt op de rem. Ze is net begonnen met Fancy Sprinkles, dus ze heeft het erg druk", zei Osbourne tegen Us Weekly. "Dus als we meer kinderen krijgen, duurt het nog even."