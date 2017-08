Tweede dochter voor Mark Zuckerberg

De twee zijn al ouders van dochtertje Max (1).

In een post op Facebook schrijft Zuckerberg dat hij en zijn vrouw erg blij zijn met de geboorte. Ook plaatst hij, net als bij de geboorte van Max, een brief aan zijn kersverse dochtertje waarin haar ouders onder andere schrijven dat ze alles zullen proberen te doen om de wereld een betere plek te maken voor haar en haar generatie.

In maart liet de Facebook-oprichter weten opnieuw vader te worden. "Priscilla en ik zijn erg blij om te delen dat we opnieuw een dochtertje verwachten", berichtte Zuckerberg toen op Facebook. "Na de lastige ervaringen met het krijgen van Max wisten we niet zeker of het wel nog een keer zou lukken."



Voordat Max geboren werd, had Chan drie miskramen. Zuckerberg deelde ook deze informatie op Facebook, omdat hij het naar eigen zeggen belangrijk vond om hier openlijk over te praten. "Het brengt ons samen. Het zorgt voor begrip en tolerantie. Het geeft ons hoop."



Zuckerberg zei blij te zijn opnieuw een dochter te krijgen, zodat Max een zus heeft. "Ik ben opgegroeid met drie zussen en kon veel leren van deze slimme, sterke vrouwen."