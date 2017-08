Ronald de Boer betrapte spijbelende dochter

"Toen ik in Qatar voetbalde, had ik door dat ze spijbelde", zegt De Boer in een interview in het AD.

"Ging ze met een vriendin naar het winkelcentrum in plaats van naar school. Ik wist dat ze een taxi zouden bestellen om te gaan shoppen. In plaats van een taxichauffeur kwam ik ineens voorrijden, toeterend. Ik zei: 'Direct instappen!' Ik ben nog nooit zo boos geweest.''

Dochter Demi schrok naar eigen zeggen enorm. "Ik heb het nooit meer gedaan."

Streng

Volgens Demi weet haar vader wanneer hij de teugels moet aantrekken.

"Toen ik nog thuis woonde, kon hij heel makkelijk zijn. Ik mocht mijn eigen gang gaan. Hij informeerde niet veel naar mijn school en hoe ik het daar deed. Maar ik wist wat hij van mij verwachtte: dat ik mijn best zou doen en zou slagen. En hij was streng op momenten dat het nodig was. Hij gaf duidelijk de grens aan.''

Verhuizen

De Boer en zijn gezin moesten door transfers naar andere voetbalclubs vaak verhuizen. De kinderen konden zich daardoor niet lang hechten aan hun vrienden. Dat heeft Demi haar vader echter nooit kwalijk genomen.

"Natuurlijk vond ik het jammer en verdrietig als ik weer afscheid moest nemen. En ik mis het leven in Qatar nog steeds. Maar zo werkt die wereld van expats; iedereen komt en gaat. Nu ben ik dankbaar en trots dat ik zoveel verschillende landen en culturen heb leren kennen. Ik ben minder onwetend dan mensen die alleen in Nederland zijn opgegroeid.''