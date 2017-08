Jan Smit heeft geen spijt van Instagrampost

Een student poepte dinsdag, in het kader van de ontgroening, bij Jan op de stoep. Een buurman van de zanger filmde alles. “Tja, shit happens”, grapte Smit.

“Er komen vaak mensen bij mij langs, zeker in deze tijd van het jaar zijn het veel studentenverenigingen. Die gaan op de foto met een hek, een stuk muur, een kind of m’n schoonmoeder, maar net wat de opdracht is. Ik ben een hoop gewend, maar deze hoop zag ik niet aankomen.”

Smit deelde de beelden die zijn buurman maakte via onder meer Instagram. “Ik draag alle studentenverenigingen een warm hart toe”, schreef de Volendammer bij de video. “Maar deze jongeman heeft zojuist terwijl mijn kinderen in de tuin aan het spelen waren zijn darmen geleegd voor mijn garage… Ik hoop dat hij ontzettend trots is op zijn bijzonder stoere actie!”