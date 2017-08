Gwen van Poorten vindt fetisjen 'super fascinerend'

"Ik hou van de paradijsvogels, ik heb liever gek dan saai", vertelt Van Poorten aan NU.nl.

Voor haar BNNVARA-programma is de 27-jarige presentatrice op bezoek geweest bij mensen met een opmerkelijke seksuele voorkeur. "Ik ben gaan kijken bij mensen, adult babies, die graag kind zijn. Ik ben ook in een appartement in Amsterdam geweest dat speciaal is ingericht voor mensen die een fetisj hebben: een soort grote speelkamer. Vond ik fantastisch."

Van Poorten vertelt dat ze het leuk vindt om onderzoek te doen naar de verschillende soorten fetisjen en gaat dan ook na of het iets voor haarzelf zou zijn. "Ik ga er open en eerlijk in, al zeg ik het zelf. Ik heb gekeken naar de voetenfetisj: is dat wat voor mij? Maar ook naar de sm-meesteres, een lak en rubber-fetisj en de adult baby."

Toch houdt de Spuiten en Slikken-presentatrice het zelf rustig in de slaapkamer. "Ik heb vooral gemerkt dat ik het heel fijn vind om gewoon seks te hebben met degene van wie ik hou, in een heel lekker bed. Ik vind het leuk om te kijken wat een fetisj in mensen losmaakt, maar het is niet dat ik het meeneem naar de slaapkamer. Ik vind het wel super fascinerend."