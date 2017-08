Actrice Judi Dench niet van plan te trouwen met haar vriend

De 82-jarige Dench leerde de 74-jarige Mills zeven jaar geleden kennen toen hij haar vroeg een nieuw dierenverblijf te openen in zijn dierentuin in Surrey.

"Ik heb een alleraardigste vriend nu", vertelt de actrice aan het tijdschrift Good Housekeeping, melden Britse media. "Ik weet nooit welk woord ik daarvoor moet gebruiken, omdat ik niet houd van 'partner'. Een partner heb je om mee te dansen. Partner, vreselijk woord. Vriend? Nee. Vriendje? Nee. Kerel. Zou kerel volstaan?"

De James Bond-ster had na de dood van haar echtgenoot in 2001 niet meer verwacht nog verliefd te worden. "Op een hete zomerdag gingen we zwemmen en daarna dronken we champagne in de tuin en ik zei: dit is zo geweldig", vertelt ze.

"Als ik een romanticus was geweest zou ik er cool en kalm onder kunnen blijven. Ik ben altijd overenthousiast bij zulke dingen. Ik hou van lekker lachen. Humor is het aantrekkelijkste van alles. Het is essentieel."