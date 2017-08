Luis Fonsi verdedigt vergeetachtige Justin Bieber

"Ik koester niet de verwachting dat hij alle woorden uit zijn hoofd leert: het is moeilijk en hij spreekt de taal niet", zegt de 39-jarige Fonsi tegen People over het gehaspel in het Spaans van Bieber.

"Wees een beetje aardig voor hem", voegde de Puerto Ricaanse zanger daar aan toe.

Despacito is het eerste Spaanstalige nummer sinds Macarena uit 1993 dat zo lang in de Hot 100 van Billboard staat. De versie van het nummer met Justin Bieber is inmiddels al 31 weken lang te vinden op de hitlijst.

Fonsi nam recent een Portugese versie van het nummer op voor de Braziliaanse markt. "Maar als je mij nu zou vragen om de tekst te zingen dan weet ik die ook niet uit het hoofd", aldus de zanger.