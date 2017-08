Dochter voor acteurskoppel Laura Prepon en Ben Foster

Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder People. Wanneer de 37-jarige Prepon is bevallen, is niet bekend.

De actrice liet niet veel los over haar zwangerschap. In juni sprak ze tijdens een Amerikaanse ochtendshow wel over de komst van haar eerste kind. Toen zei ze niet alleen dat ze een dochter verwachtte, maar ook dat het nieuws eerder was uitgelekt dan de bedoeling was. "Ik had het mijn moeder nog niet eens verteld."

Prepon en de 36-jarige Foster verloofden zich in oktober. De twee kennen elkaar al jaren, maar hebben pas sinds vorig jaar een relatie.