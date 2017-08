Angela Groothuizen gaat voorlopig nog niet met pensioen

"Mijn man heeft al tien jaar geen betaalde baan", vertelt de presentatrice in Margriet. "Hij was creatief directeur in de reclame en kreeg een burn-out. Ik zei: 'Als jij voor het gezin gaat zorgen, kan ik knallen.' Want toen de kinderen klein waren, heb ik dubbele shifts gedraaid."

Volgens de presentatrice heeft haar man dit altijd aangemoedigd. "Rob is een ­feministische man. Hij is van een ongezonde, te veel zuipende, dikke man veranderd in een atletische man die gelukkig is. Hij maakt mijn decors, monteert mijn shows, verzorgt de kinderen en mij, en klust voor alles en iedereen."

"Ik vraag soms: zou je niet weer eens buitenshuis willen werken? Dan zegt hij: 'maar hoe dan? Ik ben 57. Wie wil me nog?' Gelukkig heb ik het ontzettend naar mijn zin in mijn werk. Ze zijn zuinig op me bij RTL en ik mag programma’s weigeren."

Toch vindt ze interviews en fotosessies het zwaarst aan haar werk. "Het hoort erbij, maar ik ben er klaar mee. Iedereen wil van alles weten. En altijd hetzelfde."