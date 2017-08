Meghan Trainor ten onrechte verbonden aan anti-huwelijkscampagne

De foto van de zangeres werd op Facebook gepubliceerd, maar vrijwel direct weer verwijderd, weet The Guardian. Bij haar beeltenis stond de tekst: "Ik stem nee, je moet het laten gaan."

Trainor reageerde donderdagochtend woedend op het bericht. "Ik ben juist een voorstander van het homohuwelijk", zegt ze op Twitter. "Iemand in Australië heeft op illegale wijze mijn foto voor een campagne gebruikt. Heel fout. Dit is niet goed."

Excuses

De pagina heeft inmiddels excuses gemaakt. "We bieden onze excuses aan voor de onrust die is ontstaan", laat de organisatie aan de krant weten. "We hadden geen idee dat de vrouw op de afbeelding Meghan Trainor was. We respecteren Trainor haar mening over het homohuwelijk."