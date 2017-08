Politie maakt einde aan huisfeestje Bush-voorman Gavin Rossdale

De politie arriveerde om 22.15 uur bij de woning van 51-jarige Rossdale in San Fernando en vertelden hem dat hij het feest vanwege de overlast moet beëindigen. Volgens website TMZ werkte de voorman van Bush braaf mee en zei hij tegen de agenten dat hij sowieso al van plan was zijn vrienden naar huis te sturen.

Rossdale is sinds zijn scheiding van Gwen Stefani in 2016 een graag geziene gast in het uitgaansleven in Los Angeles. Naar verluidt datet de rockster op dit moment met 27-jarige model Sophia Thomalla. Of zij ook aanwezig was op het huisfeest is niet bekend.