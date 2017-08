New Yorks museum organiseert gala voor Julianne Moore

"Julianne Moore is de onbevreesde kampioene van de film", aldus curator Rajendra Roy in een verklaring aan The Hollywood Reporter.

"Er lijkt geen uitdaging te moeilijk voor haar en ze legt de lat voortdurend hoger. Ze is een inspiratiebron voor legio acteurs en actrices over de hele wereld", vervolgt de curator.

Moore won in 2015 een Oscar voor beste actrice voor haar rol in Still Alice. Ze werd een paar keer eerder genomineerd voor het gouden beeldje, waaronder voor haar acteerwerk in Boogie Nights uit 1998 en The Hours in 2003.

Jaarlijks feest

Het MoMA organiseert elk jaar een galafeest ter ere van een filmster. Acteur Tom Hanks, actrices Cate Blanchett en Tilda Swinton werden eerder in het zonnetje gezet door het museum.

Julianne Moore is vanaf oktober te zien in de speelfilm Suburbicon onder regie van George Clooney.