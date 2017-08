Ruud de Wild denkt dat er bij Radio 538 'een angstcultuur' heerst

"Ze gebruiken zijn naam in ieder geval te pas en te onpas, al denk ik dat John voor 80 procent niet eens meekrijgt wat er al dan niet uit zijn naam wordt gezegd."

Dat vertelt de voormalige Radio 538-dj in een interview met JFK.

De Wild moest in 2015 plaatsmaken voor Coen & Sander, die destijds overkwamen van 3FM. Dat was volgens de dj puur 'een strategische beslissing' van John de Mol, de eigenaar van 538. De zender was daarmee in één klap de grote concurrent kwijt én De Wild. "Een dubbelslag eigenlijk", zo kijkt hij terug. "Maanden later heb ik gevraagd aan de programmadirecteur waarom het zo was gegaan. Zijn antwoord: 'John wilde het zo'."

"Het was de grootste naai-actie die ik me kon voor stellen. Nu kan ik erom lachen, maar toen vond ik het vreselijk en kon ik het nauwelijks geloven. Ik dacht altijd dat mij dat nooit zou overkomen", zegt de radiomaker.

Ondanks verwoede pogingen kreeg De Wild nooit tekst en uitleg van De Mol zelf. "Het was onmogelijk. Ik had het graag eerlijk uitgepraat", zegt hij.

Gesloten boek

Voor De Wild, tegenwoordig in dienst bij NPO Radio 2, is de zaak nu een gesloten boek. "John de Mol is niet met mij bezig. Hij is zakelijk en heeft geen idee wat ik überhaupt denk. Daar zitten allemaal mensen tussen. Het is voor hem een spel. Zakelijk. Ik ken trouwens geen wraak. Hun verlies. Het had gewoon iets eerlijker en dus netter gekund", aldus de dj.