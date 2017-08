Justin Kluivert weet soms niet welke intenties mensen hebben

"Mijn achternaam is geen last, het is iets waar ik trots op ben. En aandacht is er toch wel, als je speler van Ajax bent. Dat vind ik alleen maar mooi. Het enige lastige is dat je niet altijd weet wat mensen precies van je willen", zegt de 18-jarige aanvaller van Ajax in een interview met Voetbal International.

"Zijn ze echt geïnteresseerd in wie je bent of zoeken ze contact omdat je voetballer van Ajax bent?"

De sporter zorgt er daarom voor dat het contact tussen hem en zijn oude vrienden en zijn familie goed blijft.

"En van nieuwe mensen merk je snel genoeg wat hun intenties zijn. Zijn die goed, dan ben je welkom. Zo niet, dan moeten ze wegwezen."

Shane Kluivert

Justins broertje Shane (9) bereikte recentelijk een overeenkomst met Nike. Hij is de jongste sporter ooit die een kledingcontract heeft getekend.

Daar is Justin niet jaloers op: "Shane heeft me afgetroefd. Vind ik alleen maar mooi. Hij is een heerlijk ventje."