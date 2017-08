Vriendin André Hazes werd niet 'natuurlijk' zwanger

Dat vertelt zij in de nieuwste editie van Beau Monde. "We waren een jaar samen toen André tegen de hond zei: 'wil je een broertje of zusje?' Even dacht ik dat hij het over een puppy had, maar hij bedoelde echt wat anders."

De 39-jarige Westenberg laat weten dat zij wist dat zij niet op de natuurlijke manier zwanger kon worden, dus haar vriend daarom wat bedenktijd gaf. "Hij wist al snel zeker dat hij samen voor een baby wilde gaan. Er volgde een traject van artsen bezoeken en hormonen spuiten. Het lukte niet meteen."

Ook Hazes 'deed er alles aan' om in goede conditie te zijn. "Hij stopte met roken, drinken en met de eiwitshakes die hij nam voor het sporten."

Geluk

De zwangerschap die volgde verliep voorspoedig, vertelt Westenberg. "Als ik zei dat ik me goed voelde, zeiden mensen soms: 'Je hebt geluk gehad'. Ze hadden geen idee welke weg wij al hadden afgelegd."

Hazes en Westenberg kregen hun zoon André in oktober 2016. De zanger liet in mei weten dat hij nog graag een dochter zou krijgen.