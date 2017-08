Petitie voor beelden Britney Spears in plaats van 'helden' Confederatie

De initiatiefnemers vinden dat de standbeelden - vaak mannen op paarden - van de Confederatie geen helden vertegenwoordigen. Ze willen liever een eigentijdse held, of in dit geval heldin, afkomstig uit Louisiana vereren. "Britney heeft niet alleen haar talent al bewezen, ze heeft ook tegenslagen weten te overwinnen, zoals de problemen met haar geestelijke gezondheid", stelt de petitie.

Spears komt uit het kleine stadje Kentwood. In de petitie worden een aantal van haar liefdadigheidsprojecten in haar thuisstaat opgesomd.

Sinds de veelbesproken demonstratie door neonazi's in Charlottesville is er discussie in de VS over symbolen, zoals de vlag en standbeelden van de pro-slavernij Confederatie, die door rechts-extremistische groepen worden vereerd.

Dinsdagochtend vroeg hadden ruim 2.400 mensen de petitie om de beelden te vervangen getekend.

Missy Elliot

Spears is niet de enige die door fans wordt gezien als een goede hedendaagse vervanger voor omstreden standbeelden. In de Amerikaanse staat Virginia startte een petitie om het standbeeld van generaal Robert E. Lee van de Confederatie te vervangen door rapper Missy Elliot. Die had dinsdagochtend al bijna dertigduizend handtekeningen verzameld.