Serena Williams blijft sporten tijdens zwangerschap

"Ik ben van plan om zo lang mogelijk te blijven sporten", vertelt de 35-jarige Williams. "Ik wil dat het kindje gezond is en dan moet ik ook een gezond leven leiden", vervolgt ze. Samen met haar verloofde, Reddit-eigenaar Alexis Ohanian, bereidt ze zich serieus voor op haar aanstaande moederschap.

Williams heeft 39 grandslamtitels op haar naam staan en is van plan om na de geboorte van de baby weer snel terug te keren op de tennisbaan. "Ik kijk uit naar het moederschap maar ook naar mijn terugkeer op de baan", aldus Williams, die zegt dat ze nu eenmaal competitief is ingesteld. "Ik denk altijd aan: wat komt er nu, de volgende overwinning, de volgende prijs".

De tennisster is van plan om terug te keren voor de volgende editie van de Australian Open, het toernooi dat ze dit jaar won terwijl ze in verwachting was. Op de vraag of die ambitie niet wat te hoog gegrepen is antwoord Williams: "Ik word elke dag wakker met de ambitie de beste sporter ooit te worden. Dat motiveert me meer dan genoeg".